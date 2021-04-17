Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду в субботу

Москва, 17 апреля. Москвичей ожидает приятная солнечная погода в субботу, 17 марта. Подробности прогноза озвучил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу в Москве прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла, а осадков не ожидается. В юго-западной части Московской области возможны кратковременные дожди, но погода будет теплой. В Подмосковье воздух прогреется до +15–20 градусов. На текущей неделе температурные значения превышают среднюю норму этого времени на 6–7 градусов, добавил синоптик.

Ветер в субботу, 17 апреля, будет дуть с северо-востока со скоростью 4–9 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей Москвы предупредили о похолодании на следующей неделе. По сообщениям синоптиков, в Москве ожидаются сильные дожди и понижение температуры. Погода сменится 20 и 21 апреля, воздух в эти дни прогреется не более, чем до +13 градусов.