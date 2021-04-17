Движение трамваев до станции метро «Войковская» в Москве возобновили раньше срока

Москва, 17 апреля. Ремонтные работы на трамвайных путях до станции метрополитена «Войковская» в Москве завершены. Движение возобновили раньше срока.

Трамваи по маршрутам №30 и 31 начали ходить с 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Трамвай №31 курсирует от проспекта Маршала Жукова до станции метро «Войковская». Трамвай №30 ходит от Таллинской улицы до станции «Войковская».

Временные маршруты, которые запускали на период ремонтных работ на данном участке, отменены. В ближайшие дни планируется открыть трамвайную линию в Богородском. До 10 мая намерены окончить ремонт на оставшихся участках путей, отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что строители продолжают работы на участке Калининско-Солнцевской линии метро Москвы. На данный момент отрезок готов на 18%.