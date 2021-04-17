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Массовое ДТП в Москве спровоцировало многокилометровую пробку
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Происшествия

Массовое ДТП в Москве спровоцировало многокилометровую пробку

В российской столице на Варшавском шоссе столкнулись девять автомобилей. На месте происшествия образовалась пробка.

Москва, 17 апреля. В российской столице на Варшавском шоссе столкнулись девять автомобилей. На месте происшествия образовалась пробка.

По предварительным данным, а массовой аварии никто не пострадал. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно. Отмечается, что движение в сторону центра затруднено на три километра. На месте происшествия работают оперативные службы.

Еще одно массовое ДТП произошло в Техасе, сообщал ФАН. На магистрали столкнулось более 130 автомобилей. По предварительным данным, погибли шесть человек, 65 получили травмы.

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