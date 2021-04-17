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Власти Москвы построят новый спортивный кластер на северо-востоке столицы
pixabay.com  /  distel2610
Спорт

Власти Москвы построят новый спортивный кластер на северо-востоке столицы

Новый спортивный кластер районного значения будет построен на северо-востоке Москвы в рамках проекта «Парк Яуза».

Москва, 17 апреля. Новый спортивный кластер районного значения будет построен на северо-востоке Москвы в рамках проекта «Парк Яуза».

Такое заявление сделал заммэра города Петр Бирюков. Объект будет расположен на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Власти планируют обустроить десять спортивных площадок, включая футбольное поле с подогревом и хоккейную коробку площадью больше 1,1 тысячи «квадратов».

Бирюков добавил, что в состав спортивного кластера также будут включены четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк на полторы тысяч квадратных метров, а также площадки для воркаута, стритбола и пинг-понга. Сейчас в пойме Чермянки во всю идет инженерная подготовка территории к благоустройству.

«Проведена вертикальная планировка территории под устройство оснований спортивных площадок, частично обустроена дренажная система и проложены новые инженерные коммуникации для будущих объектов», – объяснил заммэра.

Сегодня на месте будущего кластера ведется работа по устройству сетей освещения, электроснабжения, ливневой канализации. Специалисты готовят землю для устройства павильонов.

Ранее власти Москвы заявили о начале плановых отключений горячей воды. Они стартуют в столице с 11 мая. Работы ведутся для подготовки к следующему отопительному сезону.

москва спорт строительство бирюков спортивный кластер
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