Администрация Химок рассказала о порядке выплат пострадавшим от взрыва газа

Москва, 17 апреля. Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах. Об этом сообщает администрация города.

Жильцам пострадавших квартир при взрыве в жилом доме в Химках объяснили порядок получения выплат. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Размер выплат будет зависеть площадей квартир. За однокомнатную квартиру полагается 100 тысяч рублей, за двухкомнатную — 150 тысяч, за трехкомнатную — 200 тысяч, за четырехкомнатную – 250 тысяч рублей. Администрация Химок подчеркивает, что поддержала некоторых жителей, которым необходимо снимать квартиру в своем же районе, чтобы они могли быть поближе к работе и отправлять детей в школу.

Взрыв в девятиэтажном доме в Химках произошел утром 19 марта. Обрушились перекрытия. В результате скончались три человека.