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Администрация Химок рассказала о порядке выплат пострадавшим от взрыва газа
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин
Общество

Администрация Химок рассказала о порядке выплат пострадавшим от взрыва газа

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 08:37
Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах. Об этом сообщает администрация города.

Москва, 17 апреля. Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Химках рассказали о выплатах. Об этом сообщает администрация города.

Жильцам пострадавших квартир при взрыве в жилом доме в Химках объяснили порядок получения выплат. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Размер выплат будет зависеть площадей квартир. За однокомнатную квартиру полагается 100 тысяч рублей, за двухкомнатную — 150 тысяч, за трехкомнатную — 200 тысяч, за четырехкомнатную – 250 тысяч рублей. Администрация Химок подчеркивает, что поддержала некоторых жителей, которым необходимо снимать квартиру в своем же районе, чтобы они могли быть поближе к работе и отправлять детей в школу.

Взрыв в девятиэтажном доме в Химках произошел утром 19 марта. Обрушились перекрытия. В результате скончались три человека.

взрыв газ химки
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