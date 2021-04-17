Собянин в прошлом году заработал 8,24 млн рублей

Москва, 17 апреля. Столичный мэр Сергей Собянин в 2020 году заработал 8,24 миллиона рублей, говорится в его декларации о доходах и имуществе.

Мэрия Москвы опубликовала документ в пятницу вечером. В нем указано, что в собственности Собянина, как и ранее, находится квартира площадью 308 квадратных метров.

Доход градоначальника составил 8 247 039 рублей. По сравнению с 2019 годом он почти не поменялся.

Ранее были указаны доходы других чиновников. Так, заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заработал 15 106 673 рубля. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев — 15 478 547 рублей.

Накануне Россия впервые с начала года увеличила нефтегазовые доходы. Об этом свидетельствуют данные отчета Минфина РФ.