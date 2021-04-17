Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 04:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:23
Общество
Японский циклон принесет дожди на выходные в Сахалин
04:09
Армия
NI: модернизация спасла российский бомбардировщик Ту-22
04:03
Политика
Госдеп США расценил контрсанкции России как эскалацию
04:02
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на выходные
04:00
Общество
Стариков: Сначала нужно решить вопросы с Киевом, а потом заниматься водой
03:37
Политика
Собянин в прошлом году заработал 8,24 млн рублей
03:36
Происшествия
Московский каршеринг на бешенной скорости снес двух пешеходов
03:19
Экономика
Власти Подмосковья объяснили, как правильно оформить выплату на детей от 3 до 7 лет
03:05
Экономика
Пенсия за выслугу лет: кто имеет право, какие документы нужны для оформления
03:05
Политика
Посольство США в РФ не получало от Москвы официальных нот о санкциях
03:00
Общество
Алиса Хазанова поздравила Николая Хомерики с днем рождения в беседе с ФАН
02:48
Политика
Пушков объяснил, для чего Байден предложил Путину личную встречу
02:35
Общество
Собственников жилья в России могут избавить от оплаты выписок из ЕГРН
02:24
Технологии
Ракеты Илона Маска доставят астронавтов НАСА на Луну
02:22
Политика
Петербург за весь период вакцинации получил более 720 тыс. доз вакцин
02:21
Политика
Зеленский заявил, что Белоруссия понимает Украину лучше других стран
02:03
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова попросила называть себя Сергеем
02:00
Общество
Собственными силами: ученые Крыма сделали открытие, восстановив советский телескоп
01:54
Общество
Греция выразила стопроцентную готовность к закупкам «Спутника V»
01:50
Экономика
Британские СМИ: инвесторы ЕС и США игнорируют санкции против РФ
Все новости
Московский каршеринг на бешенной скорости снес двух пешеходов
pxhere.com
Происшествия

Московский каршеринг на бешенной скорости снес двух пешеходов

Водитель автомобиля каршеринговой компании оказался виновником страшной аварии на юго-западе Москвы.

Москва, 17 апреля. Водитель автомобиля каршеринговой компании оказался виновником страшной аварии на юго-западе Москвы.

Машина на огромной скорости протаранила несколько автомобилей и сбила двух человек. Инцидент произошел на пересечении улицы Инессы Арманд с Голубинской улицей. Очевидцы сообщают, что машина неслась со скоростью более ста километров в час. Пострадавших госпитализировали. Специалисты в настоящее время устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Другое ДТП произошло в Прикамье. В результате столкновения КамАЗа с легковушкой на опасном участке трассы пострадали двое детей. Их увезли в больницу с тяжелыми травмами.

дтп авария пострадавшие каршеринг
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Московский каршеринг на бешенной скорости снес двух пешеходов
Рейтинг@Mail.ru