Московский каршеринг на бешенной скорости снес двух пешеходов

Москва, 17 апреля. Водитель автомобиля каршеринговой компании оказался виновником страшной аварии на юго-западе Москвы.

Машина на огромной скорости протаранила несколько автомобилей и сбила двух человек. Инцидент произошел на пересечении улицы Инессы Арманд с Голубинской улицей. Очевидцы сообщают, что машина неслась со скоростью более ста километров в час. Пострадавших госпитализировали. Специалисты в настоящее время устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Другое ДТП произошло в Прикамье. В результате столкновения КамАЗа с легковушкой на опасном участке трассы пострадали двое детей. Их увезли в больницу с тяжелыми травмами.