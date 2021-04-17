Власти Подмосковья объяснили, как правильно оформить выплату на детей от 3 до 7 лет

Москва, 17 апреля. С 1 апреля 2021 года жители Московской области могут оформлять выплаты на детей от трех до семи лет в повышенном размере.

Как сообщает пресс-служба правительства Московской области, в регионе выплату на детей от трех до семи лет оформляют при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 13 580 рублей. В составе семьи также учитываются студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. У взрослого члена семьи обязательно должен быть заработок или объективная причина его отсутствия.

Согласно новым правилам, есть ряд ограничений на владение недвижимостью. Площадь квартир должна составлять не более 24 квадратных метров на человека, домов — не более 40 квадратных метров на человека. Семья также может владеть нежилыми строениями, земельными участками, гаражом, дачей или машиноместом.

Транспорт: легковой автомобиль (учитывается техника моложе пяти лет мощностью до 250 л. с.), мотоцикла в семье может быть два.

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Выплата начисляется на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Стандартный размер выплаты составляет 6765,5 рубля (50% прожиточного минимума на ребенка). Если эта сумма не доводит доход семьи до прожиточного минимума, выплата составит — 10 148,25 рубля. Максимальный размер пособия составит 13 531 рубль (100% регионального прожиточного минимума).

Если семье положена повышенная выплата, то она будет пересчитана с 1 января 2021 года. Подать заявление на выплату можно на сайте «Госуслуги», в отделения соцзащиты или через МФЦ.

Ранее в ПФР назвали способ увеличить пенсию на 50%. Повышенная пенсия доступна россиянам, согласившимся получать выплаты позже положенного срока. В настоящее время такой возможностью пользуются около 3% пенсионеров. Если отложить получение пенсии на пять лет, то выплаты можно увеличить на 50%.