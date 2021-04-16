Пожар произошел на складе в подмосковном Королеве

Королев, 16 апреля. Пожар произошел на промзоне в подмосковном Королеве.

Оперативно-дежурная смена ЦУКС получила сообщение о пожаре на промзоне городского округа Королев, на улице Академика Легостаева 16 апреля в 21:14. Об этом сообщает сайт МЧС России.

Когда прибыло первое пожарно-спасательное подразделение было зафиксировано большое задымление внутри склада.

Для устранения пожара были привлечены различные силы: 18 единиц техники, 64 человека, в том числе от МЧС России пять единиц техники и 17 человек.

Площадь пожара составила 2,5 тыс. квадратных метров. На место происшествия прибудет химический отряд для измерения предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе.

Информации о пострадавших не было. Пресс-центр МЧС России призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее сообщалось о пожаре на похоронах. Загорелся дом, в котором происходило траурное мероприятие.