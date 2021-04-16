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На Измайловском острове в Москве отреставрировали Мостовую башню
mos.ru  /  М. Денисова
Общество

На Измайловском острове в Москве отреставрировали Мостовую башню

Специалисты завершили реставрацию внешнего убранства и фасадов Мостовой башни царской усадьбы на Измайловском острове в Москве.

Москва, 16 апреля. Специалисты завершили реставрацию внешнего убранства и фасадов Мостовой башни царской усадьбы на Измайловском острове в Москве.

Работы по сохранению памятника архитектуры XVII века велись два года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Реставрация продолжалась в течение двух лет, за это время специалисты полностью вернули зданию исторический облик», — говорится в сообщении.

mos.ru  / М. Денисова

Были воссозданы двери и ворота, а также окна и оконные решетки. Реставраторы привели в порядок белокаменный цоколь, крыльца и козырьки над ними, лестницы, все декоративные элементы и галерею, которая окружает здание. Последним этапом работ стал подъем на высоту 32 метра и монтаж на вершине башни позолоченного медного орла, который выполняет роль флюгера.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее утвердил проекты по благоустройству улицы Сергия Радонежского и транспортно-пересадочного узла «Черкизово» в Москве. На территории организуют пешеходные маршруты от жилых массивов района Гольяново.

москва реставрация мостовая башня
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