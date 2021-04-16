Московские хирурги удалили у пациента опухоль весом 48,5 килограмма

Москва, 16 апреля. Хирурги московского Центра Блохина провели успешную операцию по удалению опухоли у 42-летнего пациента. Она закрывала практически всю брюшную полость.

Хирурги НМИЦ онкологии имени Блохина спасли жизнь 42-летнему пациенту из Красноярска. Больной весил 130 килограммов, а затем начал резко худеть. Со временем он стал испытывать проблемы со сном, дыханием и ходьбой. Выяснилось, что причиной тому послужила опухоль весом в 48,5 килограмма, сообщает пресс-служба центра.

«Вес опухоли достигал 48,5 килограмма. Размер 55 сантиметров — это практически вся брюшная полость, все органы пациента были отдавлены к позвоночнику», — объяснил директор центра, академик РАН Иван Стилиди.

Удаление опухоли такого размера стало серьезной задачей для московских хирургов. Она лежала на жизненно важных магистральных сосудах. Чтобы отделить злокачественное образование от них, трое крепких медиков держали опухоль в течение трех часов.

Сейчас пациент проходит реабилитацию. Он собирается в скором времени вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что врачи из Астрахани провели сложную операцию по удалению опухоли размером в девять сантиметров. Крупное новообразование находилось в районе сердца и аорты пациентки.