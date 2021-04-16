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Москвичей предупредили о сильных дождях и похолодании на следующей неделе
pixabay.com
Общество

Москвичей предупредили о сильных дождях и похолодании на следующей неделе

Сильные дожди и похолодание ожидаются в Москве и Подмосковье на следующей неделе. О таком прогнозе рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Москва, 16 апреля. Сильные дожди и похолодание ожидаются в Москве и Подмосковье на следующей неделе. О таком прогнозе рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, 18 апреля окажется последним днем, когда в столичном регионе будет наблюдаться соответствующая концу мая погода. Ко вторнику климатические условия должны приблизиться к показателям нормы.

Кроме того, 20 и 21 апреля в Москве и области прогнозируются сильные дожди. В эти дни температурный фон будет держаться в пределах +8...+13 градусов. К четвергу уличные термометры покажут значения повыше, однако к отметкам текущей недели уже не вернутся, передает «Интерфакс».

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина ранее рассказала о погоде, которая ожидается в России в мае. Так, в большинстве регионов последний месяц весны окажется теплым.

погода вильфанд дожди
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