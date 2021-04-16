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Москвич выдавал себя за врача и фотографировал обнаженных детей на осмотре
Невские Новости  /  Анна Карпова
Происшествия

Москвич выдавал себя за врача и фотографировал обнаженных детей на осмотре

Правоохранители задержали мнимого врача, подозреваемого в надругательстве над несколькими детьми, сообщили в СК РФ.

Москва, 16 апреля. Правоохранители задержали мнимого врача, подозреваемого в надругательстве над несколькими детьми, сообщили в СК РФ.

По данным Следственного комитета, мужчина на протяжении четырех лет приставал к несовершеннолетним в арендованном кабинете на улице Чечерина, а также в квартире по Ярославскому шоссе.

Извращенец совершал в отношении девочек «иные насильственные действия сексуального характера» и фотографировал их без одежды. Преступника удалось поймать после рассказа одной из матерей, которая приводила ребенка к «специалисту». В настоящий момент в уголовном деле всего четыре эпизода. Однако в СК предполагают, что потерпевших могло быть больше.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, мужчину проверят на вменяемость. Для этого проведут психолого-психиатрическую экспертизу, которая установит, способен ли он отвечать за свои поступки.

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