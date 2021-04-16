Пенсионерка из Подмосковья пожаловалась в полицию из-за постоянных убийств в игре-«стрелялке»

Москва, 16 апреля. Внук пенсионерки из Одинцова пожаловался бабушке на постоянные неудачи в игре. После этого женщина написала заявление в полицию против администраторов популярного шутера.

Пенсионерка из Подмосковья обратилась в полицию с жалобой на администраторов онлайн-игры Counter-Strike. По словам пожилой женщины, ее внука слишком часто убивают в виртуальном мире, а соперники всегда получают оружие лучше, чем у мальчика.

70-летняя Светлана Петровна В. просит принять меры и провести проверку по факту превышения должностных полномочий администратора в компьютерной игре «CS:GO», сообщает kp.ru. Оперативники приняли заявление пожилой женщины и передали информацию в подразделение по делам несовершеннолетних. В ближайшее время инспектор ПДН должен навестить семью мальчика.

Ранее ФАН сообщал, что петербургский геймер заявил в полицию об украденном ноже из Counter-Strike. Мошенник обманул младшего брата заявителя и завладел дорогостоящим ножом из компьютерной игры Counter-Strike. Геймер обратился к правоохранителям.