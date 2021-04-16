Найденные пробирки с кровью в Москве передали в Роспотребнадзор

Москва, 16 апреля. Окровавленные лабораторные пробирки, найденные в московском районе Гольяново, проверят сотрудники Роспотребнадзора. Полиция этим вопросом не занимается, сообщил источник ФАН.

Сотрудники ведомства осмотрят место, где находились пробирки. Также специалисты должны будут найти поставщика по вывозу и утилизации отходов. По предварительной версии, инцидент произошел из-за того, что часть партий при утилизации выпала из «мусорной» машины.

Ранее сообщалось, что биоматериал, предварительно, может принадлежать компании «Гемотест». В настоящий момент уточняется, по чьей вине пробирки с кровью оказались на улице.