«Он уволен»: экс-резидент Comedy Club Гавр не стал выяснять причину драки своего водителя в Москве

Москва, 16 апреля. Бывший резидент Comedy Club Гавриил Гордеев, выступавший на шоу под псевдонимом Гавр, прокомментировал драку с участием своего водителя на Кутузовском проспекте.

Водители устроили потасовку прямо посреди дороги в Москве. Участниками перепалки стал мужчина за рулем элитного внедорожника BMW и таксист. Оппоненты, судя по кадрам, появившимся в Сети, били друг друга по голове. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Позднее выяснилось, что водитель иномарки работает на экс-резидента популярного шоу Comedy Club Гавриила Гордеева. В беседе с журналистами Федерального агентства новостей (ФАН) он рассказал, как относится к инциденту.

«Не было у меня водителя, и уже, видимо, не будет. Он уже уволен. Он недавно у меня работает», — отметил шоумен.

Автомобиль, в котором находился участник драки, принадлежит Гордееву. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.