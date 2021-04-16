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Пресненский суд Москвы арестовал Леонида Кострому
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com
Происшествия

Пресненский суд Москвы арестовал Леонида Кострому

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 13:34
Замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому арестовали по делу о взяточничестве, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Москва, 16 апреля. Замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому арестовали по делу о взяточничестве, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Костроме меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст .290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Подробности дела не сообщаются.

Леонид Кострома занял должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы летом 2020 года. Ранее он работал в городском агентстве управления инвестициями и давал экспертные консультации органам власти и госкомпаниям.

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