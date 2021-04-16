Замглавы департамента правительства Москвы доставили в суд

Москва, 16 апреля. Замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому привезли в Пресненский суд столицы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что следствие требует отправить Кострому под арест до 14 июня. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Официальных данных о преступлении пока не было.

Однако в социальных сетях появилась информация, что чиновник попался на получении крупной взятки от подрядной организации, которой он обещал посодействовать в получении госконтракта на благоустройство Москвы. Силовики якобы задержали Кострому в момент передачи 4 млн рублей в качестве первого транша за будущее партнерство. Подробности произошедшего устанавливаются.