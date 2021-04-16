Замглавы департамента экономики мэрии Москвы могут заключить под стражу

Москва, 16 апреля. Следствие просит заключить под стражу замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому, задержанного по подозрению в получении взятки.

Соответствующее обращение рассматривает Пресненский районный суд Москвы. Правоохранители просят арестовать московского чиновника до 14 июня 2021 года.

Сотрудника столичной администрации Леонида Кострому задержали и поместили в изолятор на Петровке, сообщало Федеральное агентство новостей. По словам представителя московского ОНК Николая Зуева, он не жалуется на условия содержания в ИВС.