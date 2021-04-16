Молодой сотрудник столичного отеля едва не погиб от рук буйного коллеги

Москва, 16 апреля. Окровавленного молодого человека обнаружили в отеле на севере столицы. По подозрению в нападении задержали его коллегу.

Прибывшие на вызов правоохранители увидели, что возле посудомоечной машины в луже собственной крови лежит 20-летний сотрудник гостиницы. Подозрения пали на 22-летнего стюарда. По версии следствия, между ним и пострадавшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и начал наносить оппоненту удары. Бросив коллегу умирать, злоумышленник сбежал.

Сейчас за жизнь пострадавшего борются врачи. Он получил множественные ранения в области груди, плеча и бедра. Нападавшего задержали, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Житель Екатеринбурга отрезал пальцы незнакомой девушке, которую увидел на улице. Правоохранители выяснили, что она не была его единственной жертвой, сообщало URA.RU.