В московском парке Северного речного вокзала завершилось обустройство зоны отдыха

Москва, 16 апреля. Обустройство плавучего причала для маломерных судов в южной части набережной парка Северного речного вокзала Москвы подошло к концу, заявили в столичной мэрии.

Рабочие завершили обустройство зоны отдыха с тремя бассейнами на территории Северного речного вокзала. Эту информацию в пятницу подтвердил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общая площадь зоны отдыха составляет свыше 4 тыс. кв. метров, подчеркнул он. По словам Бирюкова, из них 3,5 тыс. приходятся на пляж с тремя бассейнами. Он находится над водной поверхностью Химкинского водохранилища.

Вдобавок к этому, на причале имеются 12 колонок для подачи воды и электроэнергии на пришвартованные суда, средства спасения, навигационные огни и швартовые устройства. Как уточнил Бирюков, плавучий причал собран из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей.

Более 25 новых зданий общей площадью 541,3 тыс. квадратных метров построили в Центральном административном округе Москвы за 2020 год. Как сообщалось ранее, об этом рассказали в департаменте градостроительной политики столицы.