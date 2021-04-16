Москвичи смогут выбрать единое название для городских ярмарок нового формата

Москва, 16 апреля. Москвичам предоставили возможность выбрать единое название для городских ярмарок нового формата. Круглогодичные торговые площадки работают в разных районах столицы.

Соответствующее предложение внес мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, такие ярмарки и рынки — это не только торговля, но и новое культурное явление.

«Предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим ярмаркам и рынкам единый бренд — собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города», — заявил градоначальник.

Голосование на площадке «Активный гражданин» по выбору имени для московских ярмарок началось 16 апреля. На данный момент есть четыре варианта: «Московские рынки», «Московские ряды», «МосРынок» или «Московские ярмарки». Также можно предложить свой.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах открыть еще 20 круглогодичных ярмарок в Москве. В течение 2021 года такие ярмарки будут доступны практически в половине районов российской столицы.