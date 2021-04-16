Москвичей предупредили о пробках в девять баллов из-за дачников

Москва, 16 апреля. ЦОДД сообщил о возможных заторах на вылетных магистралях по направлению в Московскую область. Поток дачников в разных районах города могут спровоцировать пробки.

Проблемы на дорогах столицы начнутся в последнюю пятницу апреля. На фоне потепления количество желающих отправиться отдохнуть за город значительно увеличится. Сотрудники центра прогнозируют пробки в девять баллов, на дорогах будет не меньше 3,3 млн авто, сообщили РИА Новости.

Накануне россиянам представили список лучших автомобилей для поездки на дачу. Для перевозки инвентаря и груза по раскисшей грунтовке оптимальным вариантом будет вместительный рамный внедорожник. Топ-3 возглавили отечественный УАЗ «Патриот», Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser 100. Подержанные автомобили обойдутся в 1,1-1,2 млн рублей.