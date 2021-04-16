Спасатели потушили горящий склад на юго-востоке Москвы

Москва, 16 апреля. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в складском помещении на юго-востоке столицы. На момент прибытия спасателей пламя распространилось по площади 700 квадратных метров.

Возгорание произошло в строении на Шарикоподшипниковской улице. По данным Главного управления МЧС России по Москве, горело трехэтажное здание. Вскоре случилось частичное обрушение кровли, а огонь принял открытую форму горения. Жертв и пострадавших в результате инцидента, согласно предварительным данным, удалось избежать.

«В 04:17 пожар полностью ликвидирован», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Ранее в ходе тушения пожара в пятиэтажном доме под Оренбургом спасатели нашли два трупа. Жертвами происшествия оказались мужчина и женщина, детали об их личности устанавливаются.