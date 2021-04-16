Склад на площади 700 «квадратов» горит на юго-востоке Москвы

Москва, 16 апреля. Возгорание произошло в складском строении на юго-востоке столицы. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров.

Пожар зафиксирован в здании на Шарикоподшипниковской улице Москвы, горит трехуровневая конструкция. В результате горения частично обрушилась кровля. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по городу.

«Огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 кв. м», — цитирует заявления ведомства ТАСС.

Ранее возгорание произошло в квартире на десятом этаже новостройки в Липецке. Жертвами инцидента стали женщина и ее малолетняя дочь.