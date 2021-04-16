Москвичам назвали самое комфортное время для поездок за город в пятницу

Москва, 16 апреля. Благоприятными часами для поездки за город в конце рабочей недели является промежуток до 15:00 и после 20:00. Об этом сообщили специалисты дептранса Москвы.

Хорошие погодные условия в регионе — это предпосылка к началу дачного сезона. Чтобы не попасть в дорожные заторы, департамент транспорта рекомендует выезжать из столицы до 15:00 и после 20:00.

Ведомство уточнило, что самыми загруженными магистралями являются шоссе Энтузиастов, Каширское, Ярославское, Щелковское, Варшавское, Ленинградское и Волоколамское шоссе, а также Рязанский, Волгоградский, Ленинский проспекты и улица Липецкая. Сократить время в дороге удастся при пользовании МЦД.

Столичный дептранс сообщал об открытии 32 пунктов проката спортинвентаря. Такие точки будут функционировать в парках и скверах Москвы до поздней осени.