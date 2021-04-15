Замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы помещен в ИВС

Москва, 15 апреля. Сотрудник Московской администрации Леонида Кострома задержан правоохранителями и помещен в изолятор на Петровке. СК РФ пока не дает комментариев о причинах задержания чиновника.

Председатель столичного ОНК Николай Зуев отметил, что задержанный не жалуется на условия содержания в камере. Он также уточнил, что причины задержания ему не известны, сообщает ТАСС.

В социальных сетях появилась информация, что Кострома попался на получении крупной взятки от подрядной организации, которой он обещал посодействовать в получении госконтракта на мероприятия по благоустройству Москвы.

Сотрудники ФСБ якобы задержали министра в момент передачи 4 млн рублей в качестве первого транша за будущее партнерство. Официальной информации ни одно ведомство пока не предоставляет.