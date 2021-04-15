Россиянин пытался провезти семерых мигрантов при помощи взятки во Внуково

Москва, 15 апреля. Мужчина хотел подкупить сотрудника пограничного контроля ФСБ. Он предлагал деньги в обмен на возможность незаконно провезти граждан одной из стран СНГ.

Уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу было возбуждено в отношении мужчины, который пытался организовать незаконный въезд на территорию РФ мигрантов, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

Подозреваемый намеревался подкупить сотрудника пограничного контроля ФСБ в аэропорту Внуково и был задержан при передаче денег. В настоящее время фигурант находится под домашним арестом.

Ранее ФАН сообщал, что петербургская полиция задержала почти 100 нелегальных мигрантов во время квартирного рейда.