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Власти Москвы сообщили о завершении проходки седьмого тоннеля на Троицкой линии метро
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев
Общество

Власти Москвы сообщили о завершении проходки седьмого тоннеля на Троицкой линии метро

Рабочие завершили проходку седьмого тоннеля на Троицкой линии метро в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.

Москва, 15 апреля. Рабочие завершили проходку седьмого тоннеля на Троицкой линии метро в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.

Строителям удалось проложить правый перегонный тоннель между станциями «Университет дружбы народов» и «Улица Генерала Тюленева». В скором времени рабочие закончат проходку соседнего тоннеля. Также сейчас они заняты прокладкой еще двух подземных сооружений между станциями «Мамыри» и «Бачуринская», сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.

«Щит «Ольга» проложил тоннель длиной более 2,7 километра в зоне с обилием подземных инженерных коммуникаций. Значительная часть трассы тоннеля прошла под ландшафтным заказником «Теплый Стан» с пересечением ручья и реки Очаковка», — отметил он.

В конце марта москвичам сообщили о новых доступных операциях с картой «Тройка». Владельцы карты смогут управлять ею через личный кабинет на сайте метро. Также москвичам станут доступны такие операции, как пополнение баланса, настройка автоплатежа, перенос средств с одной транспортной карты на другую и многое другое.

метро тоннель бочкарев
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