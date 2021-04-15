Клоуны на джипе "Гелендваген" замечены в Москве на Садовом кольце

Москва, 15 апреля. Ряженые клоуны на джипе "Гелендваген" катались по Садовому кольцу в Москве и поливали из окон водой из водяного пистолета.

Акция устроена в честь юбилея Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Заведению исполняется 50 лет. В Сети прошла волна комментариев после ролика, который выложили пользователи.

В эту субботу, 17 апреля отмечается Всемирный день цирка, Росгорцирк организовал праздничные мероприятия. Одно из них, "Парад династий", рассказывает о представителях цирковых династий России. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского на своей странице Facebook планирует выкладывать ознакомительные ролики в формате блиц-интервью. Первым представили жонглера, клоуна и рекордсмена книги Гиннесса Рудольфа Левицкого.

Генеральным директором Росгосцирка назначили Сергея Белякова. Он заявил ФАН, что готов поднять уровень российского цирка на еще более высокий уровень.

