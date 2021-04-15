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Пожарные спасли человека из горящего бизнес-центра «Золотое кольцо» в Москве
pixabay.com
Происшествия

Пожарные спасли человека из горящего бизнес-центра «Золотое кольцо» в Москве

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 17:57
Спасатели выясняют информацию о пострадавших во время пожара в бизнес-центре «Золотое кольцо». Известно, что одного человека удалось спасти.

Москва, 15 апреля. Спасатели выясняют информацию о пострадавших во время пожара в бизнес-центре «Золотое кольцо». Известно, что одного человека удалось спасти.

Возгорание площадью 500 квадратных метров было зафиксировано в бизнес-центре, расположенном на юге столицы, сообщает источник ФАН. С горящей кровли спасатели сняли одного человека. Пожару присвоен второй ранг сложности

Уточняется, что в здании располагается множество компаний, в числе которых есть гостиница для кошек. В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

Ранее ФАН писал о пожаре на АЗС, который удалось потушить 80 спасателям.

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