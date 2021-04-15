Силовики в Подмосковье задержали мигрантов, похитивших иностранца ради выкупа

Москва, 15 апреля. Сотрудники уголовного розыска МВД задержали похитителей иностранного гражданина. Злоумышленники требовали выкуп в размере 1,2 млн рублей.

Подозреваемыми оказались шестеро мигрантов. Они похитили гражданина азиатской страны и потребовали от его родственников крупную сумму, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление было совершено в марте текущего года в подмосковном поселке Новоивановское. Мужчины ворвались в комнату общежития, где в это время находился потерпевший, и, угрожая ножом, вывели мужчину на улицу. После этого преступники посадили жертву в автомобиль и увезли в Краснодарский край.

Злоумышленники сообщили отцу своего пленника, что отпустят его сына, когда получат более миллиона рублей. Похитители в течение трех дней избивали заложника, а потом отправили его к родным за деньгами. Сейчас фигуранты находятся под стражей. Их ждет суд.

Учитель был арестован в Москве за похищение школьника, сообщал ранее ФАН. Мужчина посадил мальчика в машину и увез в неизвестном направлении.