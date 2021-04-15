Следователи задержали злоумышленников, напавших на профессора МГУ в 2002 году

Москва, 15 апреля. Сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска установили личности двоих мужчин, совершивших разбойное нападение на профессора МГУ имени М. В. Ломоносова в 2002 году.

Задержанными оказались двое братьев, ранее неоднократно судимых за аналогичные преступления. Мужчинам предъявлено обвинение в разбойном нападении и покушении на убийство, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Личность третьего злоумышленника устанавливается.

Как выяснилось в ходе расследования, 19 марта 2002 года трое неизвестных подкараулили профессора вуза возле его дома по улице Паустовского в Москве. Мужчины напали на преподавателя в подъезде, избили его и ограбили. Потерпевшего увезли в больницу с травмами. Тогда преступление не удалось раскрыть.

В Ростове арестовали одного из экстремистов, участвующих в запланированном нападении на участок полиции, сообщал ФАН.