Москвичам напомнили о старте Дней исторического и культурного наследия

Москва, 15 апреля. Дни исторического и культурного наследия пройдут в российской столице с 18 апреля по 31 мая, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Часть мероприятий стартует в режиме онлайн, часть — офлайн. Дни исторического и культурного наследия — это ежегодная акция, посвященная памятникам архитектуры. В экскурсионную программу вошли примерно 90 объектов, в том числе и недавно отреставрированные.

«Всего с 18 апреля по 31 мая пройдет больше 200 экскурсий. А кроме того, организаторы готовят краеведческий диктант и исторический онлайн-марафон», ― отметила Наталья Сергунина.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте «Узнай Москву» в разделе «Дни наследия». В Международный день охраны памятников и достопримечательных мест запланирован онлайн-марафон. Еще 18 апреля пройдет краеведческий диктант «Московский код».

Власти российской столицы делают все возможное не только для культурного, но и для спортивного развития горожан. Например, в городских парках открыли более 30 пунктов проката инвентаря. Москвичи и гости города могут арендовать велосипеды, гироскутеры, самокаты, веломобили, скейтборды и многое другое.