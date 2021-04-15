Рэпер Эллей отсидит четыре года за аварию с четырьмя пострадавшими в Москве

Москва, 15 апреля. Суд вынес обвинительный приговор музыканту Эльмину Гулиеву, известному как Эллей. За аварию со сбитыми пешеходами нарушитель получил четыре года колонии.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ДТП произошло на пересечении улиц Остоженка и Померанцев. Рэпер гнал на своей иномарке Infiniti и врезался в Mercedes. От удара машину преступника отбросило на тротуар, где стояли люди.

По вине музыканта пострадали три человека, в том числа два пешехода. Люди были госпитализированы в тяжелом состоянии. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Затем последовала переквалификация на более суровую статью. Причиной стало отягчающее обстоятельство — в крови музыканта были найдены следы наркотиков, сообщал ФАН.