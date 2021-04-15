У арестованного за госизмену профессора Голубкина диагностировали коронавирус

Москва, 15 апреля. Профессор Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Голубкин помещен в СИЗО. В изоляторе медики выявили у него коронавирус.

Научный деятель является подозреваемым по уголовному делу о государственной измене. Правоохранители не раскрывают подробности, учитывая степень секретности материалов. Суд отправил его под арест до 12 июня.

Известно, что одним из направлений работы фигуранта было изучение гиперзвукового обтекания элементов летательных аппаратов. Он работал вместе с ученым-физиком, которого ранее обвинили в передаче секретных данных западной разведке, сообщал ФАН.