Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Адвокат Соболь рискует потерять статус после судебного процесса над подзащитной

Адвокат Соболь рискует потерять статус после судебного процесса над подзащитной

Москва, 15 апреля. Защитник преступницы Любовь Соболь Владимир Воронин допустил, что адвокатская палата может лишить его статуса.

В ходе процесса в Москве суд вынес обвинительный приговор юристу организации-иноагента ФБК Любови Соболь. Кроме этого, судья заявила о будущем частном определении, которое касается Воронина. Защитник не исключил, что за неявку на одно из заседаний может потерять адвокатский статус.

У него есть и еще одна версия насчет того, почему он может перестать быть адвокатом. Воронин рассказал о жалобе минюста по факту нарушения адвокатской этики.

Любовь Соболь была признана виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру. Злоумышленница приговорена условно к году исправительных работ, сообщал ФАН.

Новости партнеров