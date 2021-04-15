Адвокат Соболь рискует потерять статус после судебного процесса над подзащитной

Москва, 15 апреля. Защитник преступницы Любовь Соболь Владимир Воронин допустил, что адвокатская палата может лишить его статуса.

В ходе процесса в Москве суд вынес обвинительный приговор юристу организации-иноагента ФБК Любови Соболь. Кроме этого, судья заявила о будущем частном определении, которое касается Воронина. Защитник не исключил, что за неявку на одно из заседаний может потерять адвокатский статус.

У него есть и еще одна версия насчет того, почему он может перестать быть адвокатом. Воронин рассказал о жалобе минюста по факту нарушения адвокатской этики.

Любовь Соболь была признана виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру. Злоумышленница приговорена условно к году исправительных работ, сообщал ФАН.