Синоптики назвали дату первых весенних гроз в Москве и области

Москва, 15 апреля. Первые весенние грозы прогремят в российской столице и подмосковном регионе уже 16 апреля, рассказали в центре «Фобос».

О неблагоприятных погодных условиях в Москве и регионе в последний рабочий день недели синоптики рассказали в интервью для РИА Новости. Другие подробности специалисты не уточнили.

В европейской части страны до конца недели ожидается относительно теплая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман РФ Вильфанд. Ближе к воскресенью, 18 апреля, а также в понедельник, 19 апреля, восстановится антициклональный режим погоды с другими воздушными массами.