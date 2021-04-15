Соболь отделалась годом исправительных работ условно за проникновение в чужую квартиру

Москва, 15 апреля. Юрист организации-иноагента ФБК Любовь Соболь в Москве приговорена к году исправительных работ условно с удержанием 10% ее зарплаты в доход государства.

Кроме того, виновная в проникновении в чужую квартиру злоумышленница обязана отмечаться в надзорном органе. Испытательный срок составляет один год. Судья подчеркнул, что несоблюдение требований влечет замену условного срока на реальный.

Преступление было совершено в конце прошлого года. Соболь обманом проникла в подъезд и добилась того, что пострадавшая пенсионерка открыла ей дверь квартиры. Юрист грубо оттолкнула хозяйку и вошла. Она стала бесцеремонно осматривать помещение, несмотря на протесты потерпевшей. В ходе одного из заседаний преступница делала все, чтобы его сорвать, сообщал ФАН.