Соболь признали виновной в незаконном проникновении в квартиру пенсионерки

Москва, 15 апреля. Московский суд вынес решение по делу сотрудницы ФБК (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь.

Юрист ФБК Любовь Соболь признана виновной по делу о проникновении в чужую квартиру, сообщает источник ФАН. В ее действиях суд усмотрел состав преступления, предусмотренного статьей о нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия.

Напомним, в декабре 2020 года подсудимая обманом вторглась в квартиру пожилой москвички. На заседании прокурор потребовал назначить Соболь наказание в виде года исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в пользу государства, сообщал ФАН.