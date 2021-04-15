Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей

Москва, 15 апреля. Более миллиона жителей столицы сделали прививку от коронавируса. Такую информацию предоставил мэр города Сергей Собянин.

Более 820 тыс. горожан уже получили оба компонента препарата и завершили процедуру вакцинации от COVID-19. Московские медики зафиксировали только единичные случаи заболевания после уколов, обратил внимание градоначальник. Почти 45% их привитых от COVID-19 жителей столицы составляют граждане старше 60 лет.

Препарат отечественного производства «Спутник V» используется для прививок от коронавируса в Москве. Вакцина представляет собой двухкомпонентный препарат, уколы нужно делать с перерывом в три недели. Пройти вакцинацию может любой желающий житель города и без медицинских противопоказаний.