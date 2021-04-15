Новую программу освоения промзон запустили в Москве

Москва, 15 апреля. Власти российской столицы планируют запустить 35 аукционов, где выберут инвесторов для программы «Индустриальные кварталы». Финансовые вливания могут составить 1,9 трлн рублей.

За счет реализации такого проекта администрация Москвы рассчитывает получить 146 тыс. новых рабочих мест, отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Бюджетный эффект составит до 200 млрд рублей в год.

«В 2021 году по проекту «Индустриальные кварталы» планируется провести 35 аукционов для определения инвесторов, которые будут реорганизовывать бывшие промышленные территории столицы», — подчеркнул Ефимов.

Общая площадь выделенной под аукционы земли составляет 456 га. Там построят 3,7 млн кв. м производственных площадей, 3,7 млн кв. м общественно-деловых объектов и социальных учреждений. Часть территории предназначена для строительства жилья, уточнили в администрации Москвы.

В первом квартале 2021 года жители российской столицы приобрели элитную недвижимость на общую сумму около 50 млрд рублей. Это рекордный показатель. За год совокупный бюджет таких сделок вырос на 47%. С января по март москвичи совершили 363 сделки, связанные с покупкой элитной недвижимости.