Восемь новых спорткомплексов построят в Москве

Москва, 15 апреля. Еще восемь новых спортивных объектов общей площадью 46,6 тыс. кв. м возведут в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Земельные участки для строительства комплексов уже выставили на городские аукционы, по пяти из них подписали договоры аренды. Три спортивных объекта построят в ТиНАО, еще по одному комплексу появятся на востоке и севере столицы. Инвесторам предстоит вложиться в возведение комплексов с хоккейными кортами, бассейнами, ледовыми катками и игровыми площадками.

Арендаторы должны построить объекты в течение года с момента подписания договора. Участниками торгов могут стать физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Власти столицы и области занимаются проектами по строительству жилых и социальных объектов. Журналисты Федерального агентства новостей ранее выяснили, что Подмосковье стало лидером 2020 года по жилищному строительству. Также в регионе планируют построить около 100 школ до 2024 года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».