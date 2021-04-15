Власти Москвы закупили для больниц около 2 тысяч единиц диагностического оборудования

Москва, 15 апреля. Около двух тысяч единиц оборудования для проведения диагностики пациентов в скором времени появятся в больницах Москвы.

Новую медицинскую технику власти столицы закупили по контрактам жизненного цикла. По ним поставщик оборудования берет на себя обязанности по обеспечению его работоспособности на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Среди приобретенной аппаратуры 1360 аппаратов УЗИ и 589 единиц тяжелой диагностической техники: 216 маммографов, 199 рентгенодиагностических аппаратов и 174 рентгенографических аппарата типа «U-дуга»», — сказано в сообщении.

На данный момент в поликлиниках столицы РФ уже установили около 585 аппаратов для проведения УЗИ. Кроме того, в лечебных учреждениях появилось восемь новых рентген-аппаратов.

В конце марта стало известно, что московские онкоцентры получат более 400 единиц новой медтехники. Ее установка в медцентрах призвана улучшить качество диагностики и лечения рака.