Начались ремонтные работы на автомобильных дорогах Москвы

Москва, 15 апреля. Установление стабильных плюсовых температур позволило начать плановые работы на автомобильных дорогах Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Ремонт запланирован на участках Варшавского, Каширского и Щелковского шоссе, Улицы 1905 года, проспекта Академика Сахарова, Новоясеневского и Нахимовского проспектов, а также Голубинской улицы. По словам Бирюкова, необходимо привести дорожное полотно в соответствии с положенными нормативами.

«Эксплуатация дороги вызывает колейность, которая может привести к аварийным ситуациям», — заявил заммэра Москвы.

По его словам, ремонт дорожных покрытий будет завершен в октябре. Основную часть работ будут проводить в ночное время суток с частичным ограничением движения.

Недавно стало известно, что на переезде платформы «Новопетровская» движение транспорта будет ограничено из-за железнодорожного ремонта. Информация об этом размещена на сайте Московской железной дороги.