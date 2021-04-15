Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Движение транспорта на переезде платформы «Новопетровская» будет ограничено

Движение транспорта на переезде платформы «Новопетровская» будет ограничено

Москва, 15 апреля. Проезд машин на железнодорожном переезде возле платформы «Новопетровская» Рижского направления Московской железной дороги будет ограничен до конца апреля.

В пресс-службе МЖД сообщили, что движение транспорта по будням будет ограничено в связи с железнодорожным ремонтом. На участке Румянцево — Чисмена будет происходить укладка бесстыкового пути.

Водителям предлагают воспользоваться альтернативным путем под железнодорожным путепроводом в поселке Румянцево, который располагается в 4,5 километрах от переезда, сообщается на сайте МДЖ.

Масштабный ремонт дорог также запланирован в Приморье. Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства заявило о предстоящем обновлении 25 километров дорог в регионе.

Новости партнеров