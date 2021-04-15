Движение транспорта на переезде платформы «Новопетровская» будет ограничено

Москва, 15 апреля. Проезд машин на железнодорожном переезде возле платформы «Новопетровская» Рижского направления Московской железной дороги будет ограничен до конца апреля.

В пресс-службе МЖД сообщили, что движение транспорта по будням будет ограничено в связи с железнодорожным ремонтом. На участке Румянцево — Чисмена будет происходить укладка бесстыкового пути.

Водителям предлагают воспользоваться альтернативным путем под железнодорожным путепроводом в поселке Румянцево, который располагается в 4,5 километрах от переезда, сообщается на сайте МДЖ.

Масштабный ремонт дорог также запланирован в Приморье. Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства заявило о предстоящем обновлении 25 километров дорог в регионе.