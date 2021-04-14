Пожарные спасли шесть москвичей из горящей квартиры на Багратионовском

Москва, 14 апреля. Возгорание произошло в квартире жилого дома на Багратионовском проезде. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров.

Трое жильцов самостоятельно покинули горящее здание до приезда спасателей, среди них находился ребенок. Еще шестерых москвичей эвакуировали прибывшие на место происшествия пожарные, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Бригада скорой помощи осмотрела двоих пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация. Сейчас пожар полностью ликвидирован. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причину возгорания и все обстоятельства случившегося.

Пожарные за пять минут ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН.