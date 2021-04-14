Перечислены самые распространенные иллюзии хозяев квартир, сдающих жилье в Москве

Москва, 14 апреля. Арендодатели в Москве имеют ряд неверных представлений о правилах сдачи жилья. Самые частые ошибки хозяев квартир перечислили риелторы.

Оказалось, что 58% владельцев жилья в Москве считают нормальной практикой проверку качества уборки помещений. Многие из них затем делают арендаторам замечания. Еще треть столичных арендодателей уверены в законности визитов в сдаваемые квартиры без предупреждения жильцов. Также 18% наймодателей запирают одну из комнат в квартирах и считают возможным ее использовать по собственному усмотрению. А 15% уверены в бесполезности заключения письменного договора о съеме жилья.

«При заключении договора найма арендодатель передает свои права владения и пользования квартирой нанимателю. Посещение жилья без согласования с квартиросъемщиком — это нарушение конституционных прав гражданина на неприкосновенность частной жизни», — передает слова риелторов «Лента.ру».

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах Российской Федерации снизилась на 0,3% в апреле по сравнению в мартовскими показателями, сообщает ЦИАН.