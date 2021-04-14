Генерал Липовой объяснил, почему важно сохранять военные памятники в России

Москва, 14 апреля. Памятник «Воинам Московского жирового комбината» должен быть сохранен, так как он является частью истории российской столицы, заявил генерал-майор Сергей Липовой.

Вопрос важности сохранения исторических монументов не может обсуждаться, отметил глава президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для Федерального агентства новостей. По его словам, памятник «Воинам Московского жирового комбината» является не только частью истории города, но и всей страны, как и другие подобные изваяния. По его словам, проблему с этим сооружением необходимо решить в кратчайшие сроки.

«Офицеры России» уже направили соответствующие письма в прокуратуру и мэрию города, а также руководству организации ПИК, которой, по информации СМИ, принадлежит территория, где находится памятник», — сообщил генерал-майор.

Слухи о том, что монумент может быть снесен, сильно беспокоят ветеранов, которые обращаются с этим вопросом в организацию, подчеркнул Липовой. Он объяснил, что территория, на которой установлено сооружение, оказалась в частной собственности, ввиду чего владелец может попытаться демонтировать памятник. По словам генерал-майора, ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы изваяние было уничтожено. Липовой добавил, что монументу должен быть обеспечен необходимый уход, а гражданам — беспрепятственный доступ к сооружению для возложения цветов в праздничные дни.

Ранее стало известно, как в Словакии решили на личном примере показать руководству Чехии, демонтировавшему монумент известному советскому маршалу Ивану Коневу, как нужно чтить память тех, кто освободил Европу от нацизма.