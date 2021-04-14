Жителей Москвы предупредили об опасности «погоды в пустыне»

Москва, 14 апреля. Снижение показателя влажности до 23% в Москве привело к появлению эффекта так называемой погоды в пустыне, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Пониженный почти в три раза уровень влажности воздуха спровоцировал в российской столице чрезмерную запыленность. Нормальный показатель влажности составляет 68%, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне». Накануне относительная влажность понизилась до 23%»,— отметил он у себя в Instagram.

Одновременно с понижением влажности в городе увеличилось количество пыли. Согласно данным, предоставленным экомониторингом, концентрация взвешенных веществ в воздухе приблизилась к предельно-допустимым значениям.

«Помимо принесенной пыли с юго-востока, в Москве много местной пыли, оставшейся после зимы. Огромное количество автомобилей провоцирует ее поднятие в воздух», — добавил синоптик.

Эксперт центра погоды «Фобос» также сообщил, что 14 апреля температура воздуха побила рекорд, установленный в 1962 году. Столбики термометров показали 21,5 градуса выше нуля.